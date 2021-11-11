Погашены кредитные задолженности шехидов второй Карабахской войны – депутат

БАКУ /Trend/ - Кредитные задолженности шехидов второй Карабахской войны погашены.

Об этом сказал в четверг председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев в ходе обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на 2022 год, на совместном заседании парламентских комитетов молодежи и спорта, по труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии, сообщает Trend.

Он также предложил рассмотреть вопрос погашения кредитных задолженностей шехидов первой Карабахской войны.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в будущем году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с показателем 2021 года на 5,4 процента. При этом расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 миллиарда манатов, что на 4,7 процента больше, чем в нынешнем году.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)