БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 231 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 192, вторую - 7 178, третью, бустерную дозу - 18 861 человек.

Общее число примененных доз вакцины в стране с начала вакцинации составляет 10 092 423. Первую дозу вакцины получили 5 022 350, вторую - 4 480 614 человек. Третью, бустерную дозу вакцины получили 589 459 человек.