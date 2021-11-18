Пандемия COVID-19 показала, что права детей являются глобальной проблемой – ОО «Региональное развитие»

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что права детей являются глобальной проблемой.

Об этом сказала в четверг заведующая отделом по международному сотрудничеству Общественного объединения «Региональное развитие» Лейла Тагиева на V Общереспубликанском форуме азербайджанских детей, сообщает Trend.

По ее словам, одним из важных аспектов обеспечения высокого качества жизни детей является проведение широкомасштабной работы в сфере защиты их прав.

«Проведение мероприятий международного уровня в Азербайджане – это пример проявления внимания и заботы о детях», - сказала Тагиева.

Отметим, что 18 ноября в Баку при совместной организации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения «Региональное развитие» и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) проходит V Общереспубликанский форум азербайджанских детей.

В нем участвуют около 350 детей, отличающихся активностью, особыми навыками и способностями, обладающих лидерскими качествами, а также являющихся участниками летних школ, организованных госкомитетом.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)