Госагентство Азербайджана опровергло утверждения об аннулировании инвалидности 200 тыс. граждан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Распространенная в некоторых СМИ и соцсетях информация о якобы аннулировании инвалидности и отмене пенсионных выплат 200 тысячам граждан не соответствует действительности.

Об этом сказал в пятницу председатель Государственного агентства социально - медицинской экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной работе в сфере оценки инвалидности и реабилитации, сообщает Trend.

По его словам, распространяемая ложная информация направлена на то, чтобы бросить тень на меры, принимаемые в сфере прозрачности назначения инвалидности, и вызвать недоверие к соответствущей структуре.

«Соцвыплаты по инвалидности в целом не прекращались. Они прекращаются только по истечении срока инвалидности. Если у гражданина истекает срок инвалидности, то он должен своевременно собрать необходимые медицинские документы для того, чтобы с этого времени направление было внесено в электронную систему", - сказал Байрамов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)