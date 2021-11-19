В финале ЧМ нацелен на "золото" – азербайджанский гимнаст Михаил Малкин

БАКУ /Trend/ - В финале ЧМ по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку я нацелен завоевать золотую медаль. Об этом сказал в пятницу Trend участник соревнований, азербайджанский гимнаст Михаил Малкин (тамблинг).

"Сегодня перед соревнованием сильно волновался, но как только встал на дорожку, почувствовал, что нужно выполнить программу так же, как делал это на тренировке. Волнение сразу ушло. Для меня важно было попасть в финал, подготовка к чемпионату прошла на серьезном уровне, перед соревнованием ездил в Ставрополь на двухнедельные сборы, мне это пошло на пользу", - отметил Малкин.

Гимнаст подчеркнул, что в квалификации у российских гимнастов программа по комбинации была сложнее.

"У конкурентов из России программа по комбинации была посложнее. Но это связано с тем, что у них в команде четыре спортсмена, а в финал могут выйти только двое от страны. Поэтому они борются между собой. Что касается финала, думаю, борьба будет сильная. Все соперники достойны, например, Вадим Афанасьев - чемпион мира 2018 года, Александр Лисицын – 2019 года", - подчеркнул азербайджанский гимнаст.

Михаил Малкин также рассказал о том, как проходило восстановление после тяжелой травмы, полученной в 2019 году.

"Была достаточно серьезная травма, в финале этапа Кубка мира 2019 года у меня случился разрыв ахиллова сухожилия. Потом был реабилитационный период длиной в шесть месяцев. А когда началась пандемия, никаких соревнований не было, я спокойно смог восстановиться. К тренировкам приступил только в январе 2021 года, через три месяца уже выступил на чемпионате Европы в Сочи, где взял "бронзу"", - сказал Малкин.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)