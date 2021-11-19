В финале ЧМ нацелен на "золото" – азербайджанский гимнаст Михаил Малкин

Общество 19 ноября 2021 14:47 (UTC+04:00)
В финале ЧМ нацелен на "золото" – азербайджанский гимнаст Михаил Малкин

БАКУ /Trend/ - В финале ЧМ по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку я нацелен завоевать золотую медаль. Об этом сказал в пятницу Trend участник соревнований, азербайджанский гимнаст Михаил Малкин (тамблинг).

"Сегодня перед соревнованием сильно волновался, но как только встал на дорожку, почувствовал, что нужно выполнить программу так же, как делал это на тренировке. Волнение сразу ушло. Для меня важно было попасть в финал, подготовка к чемпионату прошла на серьезном уровне, перед соревнованием ездил в Ставрополь на двухнедельные сборы, мне это пошло на пользу", - отметил Малкин.

Гимнаст подчеркнул, что в квалификации у российских гимнастов программа по комбинации была сложнее.

"У конкурентов из России программа по комбинации была посложнее. Но это связано с тем, что у них в команде четыре спортсмена, а в финал могут выйти только двое от страны. Поэтому они борются между собой. Что касается финала, думаю, борьба будет сильная. Все соперники достойны, например, Вадим Афанасьев - чемпион мира 2018 года, Александр Лисицын – 2019 года", - подчеркнул азербайджанский гимнаст.

Михаил Малкин также рассказал о том, как проходило восстановление после тяжелой травмы, полученной в 2019 году.

"Была достаточно серьезная травма, в финале этапа Кубка мира 2019 года у меня случился разрыв ахиллова сухожилия. Потом был реабилитационный период длиной в шесть месяцев. А когда началась пандемия, никаких соревнований не было, я спокойно смог восстановиться. К тренировкам приступил только в январе 2021 года, через три месяца уже выступил на чемпионате Европы в Сочи, где взял "бронзу"", - сказал Малкин.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Тегеран добивается отмены санкций на переговорах в Вене - глава МИД
Тегеран добивается отмены санкций на переговорах в Вене - глава МИД
Генеральный директор МАГАТЭ посетит Тегеран с визитом
Генеральный директор МАГАТЭ посетит Тегеран с визитом
США озвучили идею о заключении с Ираном промежуточной сделки по атому
США озвучили идею о заключении с Ираном промежуточной сделки по атому
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Международном центре мугама прошел концерт камерного оркестра Cadenza (ФОТО) Культура 15:14
Производство в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства в Узбекистане многократно возросло Узбекистан 14:59
Президент Туркменистана выступил с видеообращением на Международном форуме по северному экономическому сотрудничеству Туркменистан 14:52
В финале ЧМ нацелен на "золото" – азербайджанский гимнаст Михаил Малкин Общество 14:47
Грузия увеличила импорт нефти из Азербайджана Грузия 14:44
Активизация сотрудничества создает условия для кардинальных изменений в инновационном секторе Азербайджана ИКТ 14:41
Проект из Азербайджана вызвал большой интерес на Дубайской неделе дизайна (ФОТО) Интересное 14:26
Одним ноябрьским вечером в Баку в атмосфере классической музыки (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:14
Власти Австрии объявили общенациональный локдаун с 22 ноября Европа 14:06
В Азербайджане предлагается отменить ID- карты для лиц младше 15 лет Общество 14:05
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено более 11 тыс. квартир - Госагентство Общество 13:58
Smart City Azerbaijan разрабатывает концепции создания "умных" городов и сел для освобожденных территорий Экономика 13:49
Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин вышел в финал ЧМ Общество 13:45
В Азербайджане будет усилена соцзащита работников органа ИВ, являющегося субъектом контрразведывательной деятельности Общество 13:32
ЧМ в Баку: результат выступления азербайджанского гимнаста Михаила Малкина (ФОТО) Общество 13:25
ZAZ: эксклюзивный концерт в Park Cinema Интересное 13:21
В рамках Expo 2020 Dubai состоялись мероприятия по случаю Национального дня Азербайджана (ФОТО) Политика 13:16
Для участников ЧМ в Баку созданы все необходимые условия – американский гимнаст Общество 13:12
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 13:08
Протезами последнего поколения обеспечены 160 ветеранов Отечественной войны Азербайджана Общество 13:08
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном за 10 месяцев превысил $892 млн Грузия 13:04
Банк России ожидает рекорда выдачи ипотеки в 2021 году Россия 12:57
Госагентство Азербайджана разъяснило, в каких случаях ветеранам войны может быть изменена группа инвалидности Общество 12:55
Узбекистан и Туркменистан заинтересованы в упрощении грузоперевозок через Азербайджан Транспорт 12:54
В Азербайджане в этом году инвалидность назначена почти 50 тыс. лиц Общество 12:40
Доходы от коммуникационных услуг в Нахчыванской АР превысили 45 млн манатов Экономика 12:28
В России зафиксировали 1 254 смерти из-за коронавируса за сутки Россия 12:24
В Азербайджане значительно усовершенствована цифровая инфраструктура по оценке инвалидности - госагентство Общество 12:24
В Азербайджане откроются два детских реабилитационных центра Общество 12:20
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями международной научной конференции (ФОТО) Общество 12:17
NEQSOL Holding поддержал Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит Общество 12:15
Баку для меня - как второй дом - гимнаст из Нидерландов Общество 12:10
На азербайджано-иранской границе от мин расчищены 25 га освобожденной от оккупации территории (ФОТО) Политика 12:06
Госагентство Азербайджана опровергло утверждения об аннулировании инвалидности 200 тыс. граждан (ФОТО) Общество 12:04
В одном из соединений Сухопутных войск Азербайджана прошли командно-штабные учения (ФОТО) Политика 12:02
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового локомотивного депо Баладжары (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:59
Наряду с детьми шехидов Azercell выделил стипендии на образование и их женам ИКТ 11:57
Ипотечный фонд Азербайджана назвал число квартир, переданных в аренду с правом выкупа Экономика 11:57
В Азербайджане предложено введение новых штрафов для юридических и физических лиц Общество 11:52
В Мосуле слышны звуки взрывов Арабские страны 11:44
МФК до сегодняшнего дня выделила около $850 млн долларов для частного сектора Азербайджана Экономика 11:43
В Турции за 10 месяцев зарегистрировано около 200 компаний с азербайджанским капиталом Турция 11:20
В Баку стартовал второй день ЧМ по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 11:18
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:10
Индия отклонила просьбу США открыть стратегические запасы нефти Другие страны 10:54
В Азербайджане предложено изменение в закон об удостоверении личности Общество 10:39
Украинский лоукостер начнет летать в Гянджу Транспорт 10:38
ООН приняла резолюцию, инициированную Президентом Ильхамом Алиевым Политика 10:36
Азербайджанская нефть незначительно подешевела Экономика 10:28
Грузоперевозки в Нахчыванской АР за 9 месяцев превысили 12 млн тонн Экономика 10:25
Подготовлен проект по развитию туризма в Карабахе – агентство по туризму Азербайджана (Эксклюзив) Туризм 10:17
Facebook разблокировал аккаунт Игоря Коротченко Политика 10:16
Российская компания назвала партнера в Азербайджане по предстоящему выпуску ИТ-продукции ИКТ 10:07
Увеличился объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан Грузия 10:05
Названы перспективные отрасли сотрудничества Беларуси с Азербайджаном Экономика 09:48
В Азербайджане число получающих пенсию на льготных условиях граждан превысило 125 тыс. Общество 09:43
Турецкий порт Чешме перевалил свыше 1 млн тонн грузов Турция 09:40
В январе-сентябре порты Турции перевалили свыше 2 млн тонн грузов из Болгарии Турция 09:37
Цены на нефть растут в ожидании морозов Энергетика 09:32
Названо смертельно опасное количество яиц для человека В мире 08:54
Физики создали камеру, способную «заглянуть за угол» В мире 08:45
Тегеран добивается отмены санкций на переговорах в Вене - глава МИД Ядерная программа 08:32
В ЧБТР назвали объем портфеля подписанных с Азербайджаном соглашений (Эксклюзив) Финансы 08:28
Старинную копию конституции США продали на аукционе за $43 млн США 08:19
Один человек погиб во время стрельбы в штате Мэриленд США 08:02
Крупнейший сталевар мира решил спасти планету В мире 07:40
Свыше 1,1 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:17
Лондон поможет Варшаве разработать систему ПВО Европа 07:00
Посла Болгарии в Анкаре вызвали в МИД Турции Турция 06:33
Работе аэропорта Токио угрожают черепахи Другие страны 06:12
Беспилотный автомобиль от Apple выпустят в 2025 году В мире 05:47
Байден и Трюдо назвали свою главную задачу США 05:24
Пресс-секретарь вице-президента США подала в отставку США 04:58
Британский флот начал поднимать упавший в Средиземное море истребитель Европа 04:35
США запланировали изготовить около 500 новых тактических ядерных авиабомб США 04:11
В США расследуют действия Meta по привлечению детей в Instagram США 03:49
В Белом доме не исключили контакты Байдена с Путиным в будущем США 03:30
В Бразилии открыли новый вид беззубого динозавра В мире 03:13
Взрыв произошел в жилом здании в Турции Турция 02:46
Раскрыт источник важной для появления жизни молекулы В мире 02:37
Вашингтону остро необходим посол в Пекине - Белый дом США 02:14
В ООН назвали причину роста цен на продукты в ближайшие годы В мире 01:50
Первый в истории Гран-при Катара "Формулы-1" стартует в Лусаиле Спорт 01:31
Белый дом опроверг отказ Байдена считать Си Цзиньпина своим другом США 01:12
Словакия и Чехия введут ограничения для непривитых Европа 00:40
Взрыв прогремел на военной базе в Канаде Другие страны 00:17
Азербайджанские шахматистки обыграли итальянскую команду на чемпионате Европы Общество 18 ноября 23:59
В Греции ввели новые ограничения для непривитых Европа 18 ноября 23:50
США ввели санкции против иранской компании США 18 ноября 23:36
Парламент Украины ратифицировал военное соглашение с Турцией Турция 18 ноября 23:21
В Китай запустили безопасный для планеты поезд Другие страны 18 ноября 23:05
Казахстан имеет возможность сохранять свои позиции на мировом рынке - инвестиционная компания Энергетика 18 ноября 22:52
Лунное затмение 19 ноября станет самым долгим за последние пять веков В мире 18 ноября 22:41
Чемпионат Европы: Азербайджанские шахматисты сыграли вничью со сборной Армении Общество 18 ноября 22:19
Экс-канцлера Австрии лишили неприкосновенности Европа 18 ноября 22:08
Ученые выяснили, какой механизм заставляет хотеть спать В мире 18 ноября 21:53
В работе Spotify произошел сбой В мире 18 ноября 21:35
Президент Узбекистана посетит с визитом Бельгию Узбекистан 18 ноября 21:23
Саакашвили перевели в реанимацию Грузия 18 ноября 21:20
Первую солнечную электростанцию в Иране введут в строй до 2023 года Экономика 18 ноября 21:13
Все новости