Чемпионат мира в Баку: российский гимнаст занял первое место в прыжках на двойном мини-батуте

БАКУ /Trend/ - Российский спортсмен Василий Макарский занял первое место на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте среди мужчин, сообщает в субботу Trend.

Результат гимнаста составил 77.400 балла.

На втором месте Диого Кабрал (Португалия, 75.100 балла), третье место занял Рубен Падилья (США, 74.900 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку разыгрываются 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева)