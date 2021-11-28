Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку оставили только самые позитивные впечатления – украинский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку оставили только самые позитивные и приятные впечатления, очень хочется еще раз вернуться в Азербайджан, сказал в воскресенье Trend участник соревнований, украинский гимнаст Андрей Кучеренко.

"Для первого участия в столь масштабных международных соревнованиях я выступил неплохо, исполнил все комбинации до конца. Это уже успех. Тренер говорит, что для первого раза все хорошо, но необходимо еще много тренироваться. Соперники на соревновании сильные, я пока не дотягиваю до них. Но каждый турнир – это большой опыт, к следующему соревнованию постараюсь улучшить свои результаты", - отметил юный спортсмен.

Андрей Кучеренко заявил, что Национальная арена гимнастики в Баку произвела на него большое впечатление.

"В Арене гимнастики в Баку очень комфортно. И несмотря на то, что она очень большая, выступать здесь совсем не страшно, даже интересно. Буду рад вновь приехать в Баку и принять участие в первенстве, организованном в этом зале", - добавил он.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)