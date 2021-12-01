Погибшие в крушении военного вертолета будут похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку (версия 2)
(первая версия в 13:16)
БАКУ /Trend/ - Погибшие в крушении военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана будут похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает в среду Trend.
В спортивном комплексе «Серхедчи» прошла церемония прощания с военнослужащими Государственной пограничной службы, погибшими в крушении вертолета. Они будут похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку.
Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.
Имена 14 погибших военных:
- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов
- полковник Эмиль Назир оглу Назиров
- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Мурад Яшар оглу Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.
По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352. 2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)