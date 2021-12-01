Погибшие в крушении военного вертолета будут похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку (версия 2)

(первая версия в 13:16)

БАКУ /Trend/ - Погибшие в крушении военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана будут похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает в среду Trend.

В спортивном комплексе «Серхедчи» прошла церемония прощания с военнослужащими Государственной пограничной службы, погибшими в крушении вертолета. Они будут похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

Имена 14 погибших военных:

- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов

- полковник Эмиль Назир оглу Назиров

- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов

- майор Эмиль Шахид оглу Майылов

​​​​​​​- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов

​​​​​​​- майор Мурад Яшар оглу Мамедов

- майор Эмиль Эльман оглу Алиев

- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов

- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы

- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев

- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев

- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов

- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев

- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352. 2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)