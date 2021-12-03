В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память военнослужащих, погибших в крушении вертолета

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) третьего декабря депутаты минутой молчания почтили память военнослужащих Государственной пограничной службы, погибших в крушении вертолета, сообщает в пятницу Trend.

"30 ноября потерпел крушение военный вертолет Государственной пограничной службы. В результате погибли 14 военнослужащих. Предлагаю почтить минутой молчания память погибших военнослужащих", - сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

По факту крушения вертолета в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352. 2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)