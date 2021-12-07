В Центре Гейдара Алиева прошел феерический вечер джаза трио Авишая Коэна (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Джаз, как принято считать - интеллектуальная музыка. Известное противоречие: чтобы слушать джаз, нужно в нем разбираться, но чтобы разобрать - нужно знать, что именно слушать!

А в этот вечер в Центре Гейдара Алиева действительно было что слушать - потрясающий вечер джаза трио контрабасиста, композитора и аранжировщика Авишая Коэна. Музыкант родился в Израиле и работает в США, его музыкальные произведения завоевали популярность, они собрали большую аудиторию и привлекли к себе поклонников джаза.

В состав трио входят его соотечественница, барабанщица Рони Каспи, которая также родилась в Израиле и проживает в США, выступала в Мексике, Канаде и других странах.

Особо отметим нашего соотечественника заслуженного артиста Азербайджана, композитора и пианиста-виртуоза Эльчина Ширинова. В последние три года он тесно сотрудничает с Авишаем Коэном, и где бы ни выступал этот коллектив, он производил фурор. В составе трио Авишая Коэна, Эльчин Ширинов объездил немало городов и стран с гастролями. В рамках мирового турне и международных фестивалей они выступили в разных городах США, Украины, Японии, Швеции, Германии, Франции, Португалии, Англии, России, Израиля, Польши, Венгрии и многих других стран. Их выступления широко освещалось в СМИ и были представлены на ведущих мировых музыкальных телеканалах. Каждый концерт завершался продолжительными овациями, где публика несколько раз вызывала музыкантов на сцену и никак не хотела их отпускать.

Так произошло и в этот вечер, когда зрителям были представлены песни из альбома "Arvoles", а также авторские композиции и импровизации, сопровождающиеся яркими овациями.

Музыка Авишая Коэна соединяет восточноевропейские, ближневосточные и африканские мотивы. Причем, он выделывает на инструменте что-то невообразимое: играет на нем пальцами, локтями, ладонями, да так что контрабас звучит как небольшой оркестр из струнных и ударных. При этом вовсе не скрывает своих эмоций, ярко отражающихся на его лице. В гармонии к этой игре потрясающий талант "скоростных пальцев" и азербайджанский темперамент Эльчина Ширинова, и максимальная энергетика и драйв Рони Каспи. Получается полная феерия!

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)