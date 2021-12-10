В Азербайджане определяется порядок работы представителей зарубежных медиа

БАКУ /Trend/ - Определяется порядок работы представителей зарубежных медиа в Азербайджане.

Этот вопрос отражен в новом законопроекте «О медиа», сообщает в пятницу Trend.

Согласно законопроекту, юридический статус и профессиональная деятельность аккредитованных в Азербайджане иностранных журналистов и представителей зарубежных медиа регулируются нормативно-правовыми актами Азербайджана и международными договорами, к которым присоединился Азербайджан.

Филиалы и представительства зарубежных медиа в Азербайджане открываются в случаях, предусмотренных в международных договорах, к которым присоединился Азербайджан.

Аккредитация зарубежных журналистов в Азербайджане осуществляется органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

В случае введения другими странами специальных ограничений на осуществление профессиональной деятельности журналистов, включенных в Реестр медиа, в Азербайджане также может быть ограничена деятельность журналистов из этих стран, говорится в законопроекте.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)