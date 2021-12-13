В Баку приостановлена работа донерной, продукцией которой, предположительно, отравились 8 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку приостановлена работа донерной, продукцией которой, предположительно, отравились 8 человек.

Как сообщает в понедельник корреспондент Trend, работа объекта "Dönər market" приостановлена, на месте находятся сотрудники Насиминского РУП и Агентства пищевой безопасности, для исследования берутся образцы продукции, реализуемой данным объектом.

Отметим, что в Баку произошло массовое отравление донером.

Об этом ранее сегодня сказал Trend глава пресс-службы Клинического медцентра Эльнур Хидаятоглу.

"Восемь человек, в числе которых 16-летний подросток, утром были помещены в токсикологическое отделение Медцентра. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести. Все эти люди купили донер в разное время в донерной перед торговым центром "28 Mall", - сказал Хидаятоглу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)