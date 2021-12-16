Гениальный Низами Гянджеви является одной из великих исторических личностей Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Гениальный Низами Гянджеви является одной из великих исторических личностей Азербайджана.

Об этом сказал в четверг заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов на симпозиуме на тему «Культурное наследие Низами Гянджеви - XXI век», сообщает Trend.

«Неслучайно литературное наследие Низами Гянджеви хранится в большинстве библиотек мира и переведено на разные языки. Он воспевает в своих произведениях честность, любовь к Родине, добрые поступки. Мы должны гордиться такими выдающимися личностями. Необходимо сохранить наследие Низами и передать его будущим поколениям. Это и есть главная цель нынешнего симпозиума», - сказал Гурбанов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)