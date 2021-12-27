В Азербайджане в 2019-2020 гг. 35 учащихся подверглись различным видам насилия за пределами учебных заведений - Отчет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2019-2020 годах 35 учащихся подверглись разным видам насилия за пределами учебных заведений.

Об этом говорится в отчете соответствующего органа исполнительной власти по контролю за обеспечением гендерного равенства, который обсуждался в понедельник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), передает Trend.

В документе отмечается, что в этот период в ходе бесед психологов со школьниками в рамках проекта Məktəblinin dostu было выявлено, что 35 учащихся подверглись различным видам насилия за пределами учебных заведений.

По данным отчета, пять из них подверглись сексуальному насилию, семь - физическому, пять - психологическому и 18 - домогательствам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)