Гражданство Азербайджана приняли 325 иностранцев и лиц без гражданства

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана "О принятии гражданства Азербайджана" гражданство страны приняли 325 иностранцев и лиц без гражданства.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы.

"Из них 31 человек участвовал в боях, идущих за восстановление территориальной целостности Азербайджана в Отечественной войне, в том числе члены военнослужащих, ставших шехидами", - говорится в информации.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)