В Баку прошли судебные заседания по искам выживших при крушении вертолета офицеров ГПС против председателя партии

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Ясамальском районном суде города Баку состоялись два судебных заседания по уголовным делам по жалобе выживших при крушении вертолета офицеров Госпогранслужбы Азербайджана в отношении председателя Партии граждан и развития Али Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, на процессе адвокаты Али Алиева выступили с ходатайством об объединении уголовных дел в одно производство с их рассмотрением в рамках одного судебного процесса и прекращении уголовного дела. Ходатайство не было удовлетворено.

Подготовительные заседания по делу завершены. Заседания суда назначены на 11 и 13 января.

Отметим, что выжившие при крушении 30 ноября прошлого года во время тренировочных полетов военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов подали жалобу в порядке особого обвинения в соответствии со статьей 147.1 УК Азербайджана в отношении председателя Партии граждан и развития Али Алиева с требованием лишить его свободы сроком на шесть месяцев. Как отмечается в жалобе, председатель партии Али Алиев сказал ранее о том, что выжить при подобном крушении вертолета невозможно.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)