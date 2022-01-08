Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, северо-западный ветер сменится умеренным юго-западным, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии,

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра ночью в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах - снег, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в высокогорье ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)