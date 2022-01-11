ГФСЗ Азербайджана о причине задержки ответа на обращения по вопросу перерасчета пенсий

БАКУ /Trend/ - Иногда в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана поступают жалобы на задержку ответа на обращения по вопросу перерасчета пенсий.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Центрального филиала по назначению на особых условиях ГФСЗ Шахин Алиев в программе Sosial saat на странице фонда в Facebook.

Он отметил, что в настоящее время рассматриваются 300 обращений, связанных с перерасчетом пенсий в связи с потерей кормильца.

"Причиной задержки рассмотрения обращений является отсутствие соответствующей информации в пенсионных делах граждан при назначении им пенсий. В случае обращения граждане должны предоставить соответствующие документы", - сказал Алиев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)