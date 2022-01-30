В Азербайджане выявлено еще 4 943 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 587 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 943 случая заражения коронавирусом, 1 587 человек вылечились, 20 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 656 284 случая заражения коронавирусной инфекцией, 624 259 человек вылечились, 8 720 – скончались, число активных больных составляет 23 305.
За последние сутки в стране проведен 14 204 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 149 156 .
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