Снято ограничение на посещение городов Агдам и Шуша – ОФИЦИАЛЬНО

БАКУ /Trend/ - Учитывая многочисленные обращения граждан, снято ограничение на поездки в Агдам и Шушу, которые на первом этапе разрешалось посещать только один раз в год.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным ведомства, отныне граждане могут совершать автобусные поездки на освобожденные территории по любому направлению без каких-либо ограничений.

С 24 января в Азербайджане выполняются регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам, имеющие большое историческое значение и культурную ценность для народа Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)