БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародовано число школ и классов, находящихся на дистанционном обучении.

Как сообщили в министерстве образования в ответ на запрос Trend, в настоящее время три школы в Азербайджане находятся на дистанционном обучении.

По данным ведомства, количество классов, переведенных на дистанционное обучение, составляет 203.

Напомним, что согласно соответствующим правилам, решение о переводе класса или школы на дистанционное обучение принимается на основании заключения Центров гигиены и эпидемиологии минздрава.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)