Завершается подготовка сметной документации на строительство многоквартирных домов в Физули

БАКУ /Trend/ - Ведется подготовка проектно-сметной документации для строительства многоквартирных домов в Физулинском районе, которая будет завершена в ближайшее время, сообщили Trend в Государственном агентстве жилищного строительства.

По его данным, после государственной экспертизы этих документов будут объявлены открытые тендеры на строительные работы в соответствии с законодательством.

"Освобождение наших земель от оккупации азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева во время 44-дневной Отечественной войны является историческим событием.

Со дня окончания войны под руководством и непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях началась реализация широкомасштабных проектов по восстановлению основных инженерных коммуникаций и созданию необходимой инфраструктуры. Проводимые широкомасштабные работы по возрождению этих территорий и обеспечению Большого возвращения в Карабах основываются на решимости и твердой политической воле главы государства.

Успешно и быстро продолжаются начатые на освобожденных территориях восстановительные и строительные работы, принимаются все необходимые меры для возвращения на родные земли.

Успешно продолжается работа согласно соответствующим поручениям главы государства по строительству жилых массивов на освобожденных территориях. Государственному агентству жилищного строительства поручено построить жилой квартал в Физули, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым. Агентство продолжает принимать необходимые меры для обеспечения высочайшего качества работ. Уже объявлен открытый тендер на вертикальную планировку жилого квартала. Подготовка проектно-сметной документации для строительства многоквартирных домов продолжается и будет завершена в ближайшее время. После прохождения государственной экспертизы этих документов будут объявлены открытые тендеры на выполнение строительных работ в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)