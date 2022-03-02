В Госпогранслужбе Азербайджана назвали число задержанных за нарушение госграницы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В феврале 2022 года Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжила принимать меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, незаконной миграцией и оборотом наркотиков, сообщили в среду Trend в ГПС.

По ее данным, в течение месяца за нарушение государственной границы были задержаны 20 человек, из них 11 граждан Азербайджана, пять - Турции, два - Таджикистана, по одному гражданину Ирана и Пакистана.

18 задержанных в 14 случаях пытались пересечь госграницу по поддельным визам.

По 53 делам за нарушение правил пограничного режима задержаны 105 человек. В результате принятых мер по борьбе с преступностью выявлены и переданы соответствующим органам 204 человека, разыскиваемых правоохранительными органами Азербайджана, 285 лицам запрещен выезд из страны. Кроме того, предотвращен въезд в Азербайджан 16 человек, которым запрещено посещать нашу страну.

В результате проведенных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изъято 55,98 килограмма наркотических средств и 1 000 таблеток психотропных веществ. Кроме того, задержаны контрабандные товары на сумму 1 881 257 манатов, говорится в сообщении ГПС Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)