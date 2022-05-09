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Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)

Общество Материалы 9 мая 2022 11:20
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)

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КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин Азербайджана в Кяльбаджар.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, 9 мая по случаю праздника Пасхи по линии Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами организована поездка представителей Албано-удинской религиозной общины и других христианских общин Азербайджана в монастырь Худавенг в Кяльбаджаре.

В ходе поездки их сопровождают представители госкомитета и журналисты.

Отметим, что представители христианских общин совершат религиозные обряды в монастыре, прочтут молитвы и зажгут свечи.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
Начался визит представителей Албано-удинской и других христианских общин в Кяльбаджар (ФОТО)
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