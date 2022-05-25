Самир Шарифов назвал рост расходов Азербайджана на оборону и нацбезопасность за год

БАКУ /Trend/ - В 2021 году на оборону и национальную безопасность в Азербайджане было выделено 4,542 миллиарда манатов, что на 21 процент, или 787 миллионов манатов превышает показатель 2020 года.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что повышение обороноспособности и нацбезопасности Азербайджана осуществлено по поручению Президента Ильхама Алиева.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)