Проливные дожди привели к повышению уровня воды в реках Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате проливных дождей повысился уровень воды в большинстве рек на территории Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Асиф Вердиев.

"После проливных дождей реки Гейчай, Туранчай, Демирапаранчай, Гирдиманчай, Пирсаатчай, протекающие по территории Большого Кавказа, и реки Гянджачай, Асрикчай и Ахынджачай на Малом Кавказе вышли из берегов", - сказал Вердиев.

По его словам, в результате паводков на протекающих по южному склону Большого Кавказа реках Гейчай, Туранчай и Гирдиманчай 26-27 мая уровень воды в пункте Зардаб на реке Кура повысился на 135, Ширване - на 80, в Сальяне - на 62 сантиметра.

Согласно данным наблюдений в течение сегодняшнего дня, уровень воды в Куре продолжает повышаться, отметил гидролог.

По словам Вердиева, к концу недели ожидается понижение уровня воды в реках в связи с тем, что в это время прогнозируется погода без осадков.

При этом уровень воды в нижнем течении реки Кура продолжит повышаться, отметил гидролог.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)