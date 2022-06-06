46% студентов в Азербайджане учатся за госсчет - замминистра

БАКУ /Trend/ - 46 процентов студентов высших учебных заведений Азербайджана получают образование за счет средств государственного бюджета.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра образования Идрис Исаев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Замминистра отметил, что 54 процента студентов высших учебных заведений учатся на платной основе.

По его словам, среди получающих образование на платной основе также есть студенты, которые относятся к социально уязвимым группам. «Их обучение оплачивается за счет государственного бюджета. Это вынужденные переселенцы, семьи шехидов, лица, лишенные родительской опеки или потерявшие родителей, инвалиды I или II степени, лица с ограниченными возможностями здоровья. Всего таких студентов, получающих высшее образование, 17 400 человек», - сказал Исаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)