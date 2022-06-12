Кубок Гран-при Азербайджана «Формулы-1» посвящен 270-летию города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Кубок, который будет вручен победителям Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2022 года, выделяется своим дизайном.

Как сообщает Trend, официальный приз, посвященный воссоединению Азербайджана с исконными землями - Шушой и «Году города Шуша», сочетает в себе элементы богатого наследия Азербайджана. На кубке отражены элементы минаретов мечети Юхары Говхар Ага, одного из древнейших памятников города Шуша. Узоры на кубке напоминают кирпичную поверхность минаретов, которые разделены на три части выпуклыми лентами и украшены цветными камнями.

Национальные узоры и элементы присутствуют на четырех чисто серебряных трофеях соревнований (кубки за 1, 2 и 3 место для пилотов и Кубок дизайнеров).

Официальная награда гонок также приурочена к 270-летию города Шуша, культурной столицы страны.

Отметим, что трофей будет вручен победителям 12 июня после финальных соревнований.