В Баку и Нахчыване пройдет экзамен в резидентуру

БАКУ /Trend/ - 19 июня в Баку и Нахчыване состоится экзамен (2-я попытка) в рамках I этапа вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).

Об этом Trend сообщили в понедельник в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Пропускной лист на экзамен можно распечатать по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=32.

Отметим, что участники экзамена должны иметь при себе оригинал удостоверения личности и пропускной лист на экзамен. В случае их отсутствия кандидат не будет допущен к экзамену.

(Перевод: Нубар Кулузаде)