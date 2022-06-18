Команда Азербайджана завоевала "бронзу" на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Израиле

БАКУ /Trend/ - В ходе четвертого дня соревнований на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве (Израиль) команда Азербайджана в групповых упражнениях с результатом 65.400 балла (сумма за две программы) завоевала "бронзу" в многоборье, сообщает в субботу Trend.

Также команда прошла в два отдельных финала – в упражнении с тремя лентами и двумя мячами и в программе с пятью обручами.

За композицию с тремя лентами и двумя мячами в квалификации команда получила 31.800 балла, заняв третье место, а за упражнение с пятью обручами - 33.600 балла, это пятая позиция.

В состав команды входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Также сегодня азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Арзу Джалилова выступили в финале индивидуального многоборья. Результат Агамировой за четыре упражнения (обруч, мяч, булавы и лента) составил 125.450 балла, она заняла девятое место. Джалилова с 125.350 баллами расположилась на десятой позиции в многоборье.

Напомним, что ранее азербайджанская грация, юниорка Камилла Гафарова завоевала "бронзу" в программе с булавами.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Тель-Авиве (Израиль) 15-19 июня.