Завтра движение транспорта на ряде улиц Баку будет ограничено - Дорожная полиция

БАКУ /Trend/ - В связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил Азербайджана в различных частях города Баку будут организованы марш-парады и показательные выступления военных оркестров.

Об этом сообщил Trend главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции майор полиции Араз Аскерли.

"С учетом этого призываем водителей не использовать личный автотранспорт на этих маршрутах и оказать тем самым содействие для проведения мероприятия на высоком уровне", - сказал Аскерли.

Он сообщил, что 26 июня, с 10:00 до 12:00, военные оркестры пройдут маршем по следующим маршрутам:

- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - торговый центр AMAY;

- Проспект Нефтяников;

- Аллея шехидов - Flame Towers - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота "Гоша гала" - Кукольный театр - площадь "Азнефть" - памятник "Бахрам Гур";

- Парк Гусейна Джавида - проспект Гусейна Джавида - проспект Парламента - Аллея шехидов;

- Парк офицеров - здание цирка - Дворец Гейдара Алиева - улица Самеда Вургуна - проспект Нефтяников;

- памятник Нариманову - Центральный парк - Национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Национальный банк.

26 июня, с 19:00 до 21:00, в парке Гейдара Алиева (напротив Дворца Гейдара Алиева), на площади Государственного флага, в Музейном центре, в Парке офицеров, в Парке Кероглу и на Площади фонтанов пройдут показательные выступления военных оркестров.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)