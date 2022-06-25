Завтра движение транспорта на ряде улиц Баку будет ограничено - Дорожная полиция

БАКУ /Trend/ - В связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил Азербайджана в различных частях города Баку будут организованы марш-парады и показательные выступления военных оркестров.
Об этом сообщил Trend главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции майор полиции Араз Аскерли.
"С учетом этого призываем водителей не использовать личный автотранспорт на этих маршрутах и оказать тем самым содействие для проведения мероприятия на высоком уровне", - сказал Аскерли.
Он сообщил, что 26 июня, с 10:00 до 12:00, военные оркестры пройдут маршем по следующим маршрутам:
- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - торговый центр AMAY;
- Проспект Нефтяников;
- Аллея шехидов - Flame Towers - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота "Гоша гала" - Кукольный театр - площадь "Азнефть" - памятник "Бахрам Гур";
- Парк Гусейна Джавида - проспект Гусейна Джавида - проспект Парламента - Аллея шехидов;
- Парк офицеров - здание цирка - Дворец Гейдара Алиева - улица Самеда Вургуна - проспект Нефтяников;
- памятник Нариманову - Центральный парк - Национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Национальный банк.
26 июня, с 19:00 до 21:00, в парке Гейдара Алиева (напротив Дворца Гейдара Алиева), на площади Государственного флага, в Музейном центре, в Парке офицеров, в Парке Кероглу и на Площади фонтанов пройдут показательные выступления военных оркестров.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)