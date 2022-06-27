Возможно повышение уровня воды в реках Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Возможно повышение уровня воды в реках на территории Азербайджана.

Как сообщили Trend в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, в результате интенсивных дождей, идущих в регионе, 26-27 июня в Грузии в пункте Тбилиси реки Кура наблюдается значительный подъем уровня воды.

В результате этого в ближайшие сутки ожидается высокая полноводность реки Кура на территории Газахского, Агстафинского, Товузского районов Азербайджана. В настоящее время этот показатель, зафиксированный в населенном пункте Кура-Гырагкесемен, составляет 165 процентов от десятидневной нормы, что в 5-6 раз больше, чем в прошлом году.

Из-за ливней в последние дни также повысилась водность в некоторых реках Малого Кавказа, наблюдались кратковременные сели.

Учитывая сохранение неустойчивой погоды до конца июня, есть вероятность повышения уровня воды в реках Азербайджана, кратковременных селей на некоторых реках Большого и Малого Кавказа.

(Перевод: Нубар Кулузаде)