БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 342 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 527, вторую - 175, три и более - 1 382, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 258 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 793 947. Первую дозу вакцины получили 5 362 122, вторую - 4 856 356, три и более - 3 323 740, бустерную дозу после положительного результата теста - 251 729 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)