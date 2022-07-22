В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана обнародовал результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей, проведенных 6 и 7 июля.

Как сообщает в пятницу Trend, абитуриенты, принявшие участие в экзаменах, могут ознакомиться с результатами, пройдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2022/netbak/.

Абитуриенты также могут узнать результаты экзамена посредством операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив код, указанный в пропускном листе на экзамен, на номер 7727.

Из 29 398 абитуриентов (12 778 человек по II группе, 16620 человек по III группе специальностей), подтвердивших заявки на участие в экзамене, 509 человек (301 человек по II группе, 208 человек по III группе) на экзамен не явились. 12 человек были отстранены от участия за нарушение правил экзамена, их результаты были аннулированы.

Наивысший результат (397 баллов) на экзамене по II группе специальностей показал выпускник средней школы села Мусабейли Агсуинского района. Самый высокий результат по сумме двух этапов экзамена по II группе специальностей у выпускницы бакинского Лицея имени академика Зарифы Алиевой - 386,4 балла по итогам второго этапа экзамена и 295 баллов - по итогам первого этапа. Так, наивысший результат для II группы специальностей - 681,4 балла.

Самый высокий результат в III группе специальностей (388,2 балла) показал выпускник средней школы №89 Агдамского района. По итогам двух этапов экзамена самый высокий результат по III группе специальностей у выпускника Шамахинской городской средней школы №1. Он набрал 386,8 балла на втором этапе экзамена и 279,8 балла - на первом этапе. Так, наивысший результат для III группы специальностей составил 666,6 балла.

Напомним, что на I этапе экзамена можно было набрать максимум 300 баллов, а на II - 400. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на двух этапах экзамена.

С 25 июля ГЭЦ будет проводить онлайн-процедуру (через приложение "Zoom" или по телефону) рассмотрения апелляционных заявлений, связанных с результатами экзамена.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться с 10:00 23 по 17:00 25 июля 2022 года, заполнив электронное заявление, размещенное на сайте ГЭЦ (apelyasiya.dim.gov.az). Те, кто не зарегистрировался в течение указанного срока, не смогут потом подать апелляцию.

О сроках проведения квалификационного отбора для поступающих в вузы, соответствующих условиям конкурса, будет предоставлена ​​дополнительная информация.

(Перевод: Фидан Мустафаева)