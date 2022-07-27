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Недопустима передача вопросов участникам экзамена по приему на работу учителей - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 27 июля 2022 12:03 (UTC +04:00)
Недопустима передача вопросов участникам экзамена по приему на работу учителей - Эмин Амруллаев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Недопустима передача вопросов по математике участникам экзамена по приему на работу учителей.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" и другим вопросам.

По его словам, подобные случаи происходят и в других странах.

"Между нами и автором вопросов подписывается договор о конфиденциальности. Автор также должен соблюдать требования этого документа. В связи с этим будут предприняты необходимые шаги для обращения в правоохранительные органы», - сказал Амруллаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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