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Новый глава исполнительной власти Гедабейского района представлен коллективу ИВ

Общество Материалы 12 августа 2022 13:05 (UTC +04:00)
Новый глава исполнительной власти Гедабейского района представлен коллективу ИВ

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БАКУ /Trend/ - Орхан Мурсалов, назначенный распоряжением Президента Ильхама Алиева главой исполнительной власти Гедабейского района, был представлен сегодня коллективу ИВ помощником Президента - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджана Зейналом Нагдалиевым с участием представителей районной общественности.

Как сообщает в пятницу Trend, выступив на встрече, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

Мурсалов выразил признательность за оказанное ему доверие.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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