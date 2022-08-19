Состоялась очередная церемония выпуска курса подготовки прапорщиков - минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 августа в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась очередная церемония выпуска военнослужащих, успешно окончивших курс подготовки прапорщиков.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве обороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность нашей Родины.

В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии поздравили выпускников с окончанием курса, пожелали им неусыпно стоять на страже Родины и успехов в дальнейшей службе.

Выступивший от имени выпускников прапорщик Вюсал Маммедиязаде пообещал, что они достойно выполнят свой служебный долг, применив на местах службы знания и навыки, обретенные на курсе.

После вручения сертификатов и присвоения воинского звания «прапорщик» выпускникам, успешно окончившим курс, состоялось торжественное прохождение военнослужащих перед трибуной.

В заключение было сделано фото на память.

(Перевод: Нубар Кулузаде)