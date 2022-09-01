SOCAR приняла участие в восстановлении школы в городе Ирпень

БАКУ /Trend/ - Украинская «дочка» азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR объявила о завершении восстановления школы №12 имени Зарифы Алиевой в городе Ирпень (Украина), сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

«Мы это сделали – школа в городе Ирпень отстроена! Еще несколько месяцев назад школа №12 в городе Ирпень была полуразрушена, а сегодня – открыла свои двери для учеников. Обновлены крыша, окна и витражи, фасад, отремонтированы классы и кабинеты, спортзал, наиболее пострадавший от взрыва, а также установлены санузлы в бомбоубежище.

Для нас великая радость вернуть детям возможность учиться в стенах родной школы. Для SOCAR дело чести поддерживать Украину и украинцев в любое время, а особенно – сейчас, когда так много разрушений и многие нуждаются в помощи», - сказал директор SOCAR Energy Ukraine Игорь Орлов.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин, в свою очередь, выразил благодарность компании SOCAR за вовлечение в восстановление города и школы №12 в частности.

«Теперь дети могут начать новый учебный год как положено – в хорошем отремонтированном помещении», - сказал он.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn