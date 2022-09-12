Бакинский швейный дом о ситуации с производством школьной формы

БАКУ /Trend/ - В соцсетях распространились видеокадры, на которых можно увидеть большое скопление людей перед Бакинским швейным домом и внутри него. Судя по этим видеокадрам, все еще не решен вопрос обеспечения учащихся школьной формой, хотя до начала нового учебного года осталось всего несколько дней.

Как сказал в понедельник Trend начальник отдела продаж ОАО "Бакинский швейный дом" Этибар Азимов, в течение дня производятся 1200-1500 комплектов школьной формы.

«Здесь также работают два магазина по продаже школьной формы. Мы гарантируем качество продукции, которую реализуем. В другом месте она продается немного дороже. 6000 комплектов школьной формы было передано в супермаркеты Bravo и реализовано. Мы не можем производить больше продукции. Как одна швейная фабрика может обеспечить школьной формой всех школьников в Баку? Мы - частное предприятие. Наша основная деятельность - пошив военной одежды. Мы не можем бросить всю остальную работу и производить только школьную форму. У нас нет никаких обязательств в связи с этим. Ни министерство науки и образования, ни Управление образования города Баку не давали нам поручений и не заключали с нами договор. Поскольку мы производили школьную форму в прошлом году, в этом году мы так же хотели помочь. Но одна фабрика не может удовлетворить весь спрос», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)