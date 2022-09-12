Аваз Зейналлы подал апелляционную жалобу

БАКУ /Trend/ - Руководитель интернет-телевидения "Хурал" Аваз Зейналлы, арестованный по обвинению во взяточничестве, подал апелляцию на решение Бинагадинского районного суда в связи с мерой пресечения.

Как сообщает в понедельник Trend, жалоба была принята в исполнение. Она будет рассмотрена на заседании суда 13 сентября под председательством судьи Гасана Ахмедова.

Напомним, что Аваз Зейналлы был арестован по обвинению в получении взятки в размере 20 тысяч манатов от семьи находящегося под арестом экс-главы компании "Baku Steel Company" Расима Мамедова.

Ему предъявлено обвинение по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)