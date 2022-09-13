Арестованный по обвинению во взяточничестве адвокат Эльчин Садыгов подал апелляцию

БАКУ /Trend/ - Адвокат Эльчин Садыгов, арестованный по обвинению во взяточничестве, подал апелляционную жалобу на решение Бинагадинского районного суда.

Об этом Trend сообщила во вторник его адвокат Шахла Гумбатова.

По ее словам, жалоба, поданная в Бакинский апелляционный суд, принята в производство и будет рассмотрена 15 сентября на заседании под председательством судьи Зеки Бабаева.

Напомним, что адвокат Эльчин Садыгов и руководитель интернет-канала "Хурал" Аваз Зейналлы обвиняются в получении взятки в размере 20 тысяч манатов от семьи экс-главы компании "Baku Still Company", бизнесмена Расима Мамедова.

В отношении Садыгова возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 УК Азербайджана (получение взятки в крупном размере) и решением Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

(Перевод: Нубар Кулузаде)