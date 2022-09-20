В парламенте Азербайджана пройдут слушания в связи с пандемией COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдут слушания в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

По его словам, несмотря на то, что пандемия идет на спад, нужно продолжать соблюдать меры предосторожности.

"Считаю, что есть необходимость в проведении слушаний по ситуации и мерам, принятым в связи с COVID-19", - добавил Амирасланов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)