Конное поло - отличный способ для Азербайджана представить свое спортивное мастерство на мировой арене - Рето Гаудензи

БАКУ /Trend/ - Поло - отличный способ для Азербайджана представить свое спортивное мастерство на мировой арене.

Как передает в среду Trend, об этом журналистам сказал президент Всемирной федерации поло Рето Гаудензи.

«Я очень рад организовать эту игру с азербайджанской Федерацией конного спорта, с такой фантастической командой и игроками последние десять лет», - сказал он.

По его словам, открытие нового поля для игры в поло на траве еще больше поспособствует развитию этого спорта в Азербайджане.

«Поскольку Азербайджан известен своими карабахскими скакунами, конное поло - это значительная реклама для страны и ее спортивного мастерства», - добавил он.

Напомним, что состоялся товарищеский матч по конному поло между командой "Elite Horse and Polo Club", представляющей Азербайджанскую Республику, и командой "Grand Champions Polo Club" из США. Встреча была организована по случаю открытия 2 новых площадок для игры в поло в Баку.

Матч закончился со счетом 6:6.