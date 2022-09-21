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Начато расследование по факту избиения ребенка сотрудником полиции в Евлахе

Общество Материалы 21 сентября 2022 19:58 (UTC +04:00)
Начато расследование по факту избиения ребенка сотрудником полиции в Евлахе

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БАКУ /Trend/ - Начато расследование по факту избиения ребенка сотрудником полиции в Евлахе.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана в ответ на запрос Trend в среду сообщили, что в Евлахской районной прокуратуре начато расследование по факту применения сотрудником Евлахского РОП капитаном полиции Вусалом Гусейновым вне службы физического насилия в отношении ученика 4 класса полной средней школы №1 имени С.Алиева города Евлах Эмиля Алиева (имя и фамилия условные).

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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