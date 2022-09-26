Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный южный ветер, сообщили в понедельник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-19, днем - 22-26, в Баку ночью - 15-17, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана днем в основном без осадков, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем – 25-30, в горах ночью – 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)