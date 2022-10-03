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Азербайджан предпринял серьезные шаги для обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности

Общество Материалы 3 октября 2022 10:55 (UTC +04:00)
Азербайджан предпринял серьезные шаги для обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В последние годы предпринимаются серьезные шаги по обеспечению информационной безопасности и кибербезопасности Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, выступая на саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность" в Баку.

Он отметил, что Азербайджан делает очень большие успехи в этой сфере.

«Мы как государственный орган придаем большое значение работе с частным сектором, - добавил Мусаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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