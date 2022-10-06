БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 856 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 341, вторую - 162, три и более -301, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 52 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 895 899. Первую дозу вакцины получили 5 384 745, вторую - 4 868 317, три и более - 3 380 801, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 036 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)