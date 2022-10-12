Реестр медиа начнет функционировать в ближайшие дни - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Реестр медиа начнет функционировать в ближайшие дни.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов в ходе подписания меморандума о сотрудничестве между Агентством и Советом печати Азербайджана.

Он отметил, что накануне Кабинет министров утвердил «Форму удостоверения журналиста» и «Размер оплаты за выдачу или замену удостоверения журналиста и порядок использования этих средств».

«Тем самым была обеспечена нормативно-правовая база реформ. С этой точки зрения остались лишь документы, которые необходимо адаптировать, и в связи с этим ведется работа», - сказал Исмаилов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)