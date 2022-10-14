БАКУ /Trend/ - С 14 октября 2022 года в Азербайджане начал функционировать реестр медиа.

Отметим, что в соответствии с указом Президента Азербайджана "О применении закона "О медиа" и регулировании ряда вытекающих из этого вопросов" перед соответствующими структурами, включая Агентство по развитию медиа, Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, были поставлены соответствующие задачи по созданию и обеспечению деятельности реестра медиа.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве по развитию медиа, соответствующими решениями Кабинета министров утверждены форма свидетельства о реестре медиа и удостоверения журналиста, а также размер оплаты за выдачу или замену удостоверения журналиста и порядок использования этих средств, и тем самым завершено выполнение поставленных задач по созданию правового обеспечения реестра медиа.

Субъекты медиа и журналисты могут подать заявку в информационную систему реестра медиа по ссылке reyestr.media.gov.az , войдя через ASAN Login.

С видеороликом об использовании информационной системы реестра можно ознакомиться по ссылке. Наряду с этим, в разделе "Часто задаваемые вопросы" веб-страницы реестра так же можно ознакомиться с инструкцией, в которой содержится подробная информация об использовании реестра.

(Перевод: Нубар Кулузаде)