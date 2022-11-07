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Министр здравоохранения Азербайджана посетил могилы шехидов Отечественной войны (ФОТО)

Общество Материалы 7 ноября 2022 10:01 (UTC +04:00)
Министр здравоохранения Азербайджана посетил могилы шехидов Отечественной войны (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 8 ноября отмечается День Победы азербайджанского народа в 44-дневной войне. Карабахская Победа, вписанная золотыми буквами в многовековую историю Азербайджана, была достигнута благодаря армии страны под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Был положен конец 30-летней оккупации, восстановлена территориальная целостность страны.

Накануне второй годовщины Великой Победы министр здравоохранения Теймур Мусаев и члены коллегии министерства посетили могилы шехидов Отечественной войны во второй Аллее почетного захоронения.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве здравоохранения Азербайджана, была почтена светлая память врачей и медицинских работников, погибших за территориальную целостность нашей страны, возложены цветы к их могилам, вознесены молитвы за упокой их душ.

Отметим, что в 44-дневной Отечественной войне геройски погибли 44 медицинских работника - 11 врачей, 7 фельдшеров и 26 медицинских инструкторов, ранены 159 военно-медицинских работников.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Министр здравоохранения Азербайджана посетил могилы шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана посетил могилы шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана посетил могилы шехидов Отечественной войны (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана посетил могилы шехидов Отечественной войны (ФОТО)
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